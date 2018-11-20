В России почти не говорят на русском языке. А советский
кинематограф создали украинцы. С такими утверждениями выступила украинская поэтесса
и сценаристка Татьяна Малахова.
В России почти не говорят на русском языке. А советский
кинематограф создали украинцы. С такими утверждениями выступила украинская поэтесса
и сценаристка Татьяна Малахова.
Участники общественного форума "За украинский язык"
поэтессе рукоплескали. В начале своего выступления Татьяна Малахова покаялась в
том, что целых 50 лет говорила по-русски и попросила прощения за то, что не
может так красиво, как другие выступающие, "розмовлять" по-украински.
Малахова заявила, что советский кинематограф создали
украинцы. Она рассказала, что посчитала всех своих соотечественников, связанных
с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали с Украины в Россию. "Вы
не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино.
Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", – считает
активистка.
При этом количества соотечественников, "поднимавших"
советское кино, Малахова так и не назвала. Как, впрочем, не вспомнила и никаких
имен, пишет .
Кроме того, по словам поэтессы, русская речь в России почти
не звучит. Она рассказала, что в середине 1980-х годов, во время учебы в
университете отправилась в Ростовскую область собирать русский фольклор. Но
русского фольклора литератор там не нашла – оказывается, все жители "разговаривали
на украинском", передает .
Видео с выступлением активистки появилось на YouTube. Мнения комментаторов
разделились. Среди хвалебных отзывов встречается и резкая критика. Некоторые
подписчики назвали Малахову "нацисткой" и обвинили в употреблении
запрещенных веществ. Другие – с Западной Украины – оставили гневные
комментарии.
"Свидомону кто даст миску похлебки той национальностью
он и назовется. 1947 год операция "Висла" ну и где те переселенные
137367 борца за самостийность? Стали поляками, вот и вся их борьба. Если бы
Сталин не присоединил Галичину к Украине, они все щебетали бы по польски и не о
какой мове и не вспоминали. Поляки быстро бы с ними разобрались", -
написал возмущенный пользователь (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).