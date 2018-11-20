В России почти не говорят на русском языке. А советский кинематограф создали украинцы. С такими утверждениями выступила украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова.

В России почти не говорят на русском языке. А советскийкинематограф создали украинцы. С такими утверждениями выступила украинская поэтессаи сценаристка Татьяна Малахова.Участники общественного форума "За украинский язык"поэтессе рукоплескали. В начале своего выступления Татьяна Малахова покаялась втом, что целых 50 лет говорила по-русски и попросила прощения за то, что неможет так красиво, как другие выступающие, "розмовлять" по-украински.Малахова заявила, что советский кинематограф создалиукраинцы. Она рассказала, что посчитала всех своих соотечественников, связанныхс киноиндустрией, которые в конце XX века приехали с Украины в Россию. "Выне представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино.Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", – считаетактивистка.При этом количества соотечественников, "поднимавших"советское кино, Малахова так и не назвала. Как, впрочем, не вспомнила и никакихимен, пишет .Кроме того, по словам поэтессы, русская речь в России почтине звучит. Она рассказала, что в середине 1980-х годов, во время учебы вуниверситете отправилась в Ростовскую область собирать русский фольклор. Норусского фольклора литератор там не нашла – оказывается, все жители "разговаривалина украинском", передает .Видео с выступлением активистки появилось на YouTube. Мнения комментаторовразделились. Среди хвалебных отзывов встречается и резкая критика. Некоторыеподписчики назвали Малахову "нацисткой" и обвинили в употреблениизапрещенных веществ. Другие – с Западной Украины – оставили гневныекомментарии."Свидомону кто даст миску похлебки той национальностьюон и назовется. 1947 год операция "Висла" ну и где те переселенные137367 борца за самостийность? Стали поляками, вот и вся их борьба. Если быСталин не присоединил Галичину к Украине, они все щебетали бы по польски и не окакой мове и не вспоминали. Поляки быстро бы с ними разобрались", -написал возмущенный пользователь (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).