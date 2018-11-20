Девушка чувствует себя одинокой и разбитой. Из-за стресса Алесе Кафельниковой потребовалась помощь специалиста.

Девушка чувствует себя одинокой и разбитой. Из-за стресса Алесе Кафельниковой потребовалась помощь специалиста.Скандально известная модель опубликовала в личном аккаунте Twitter несколько постов. Кафельникова отмечает, что переживает тяжелый период, так как никому нет до нее дела.Алеся поведала, что страдает от депрессии и каждую ночь рыдает в подушку. Не дождавшись помощи от близких, девушка решила обратиться к психологу."Сколько же из вас давали обещание, быть рядом когда тяжело, а в итоге у всех свои дела, и никого не волнует твое состояние. еду к психологу...(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – посетовала знаменитость.Поклонники полагают, что Кафельникова переживает из-за разрыва с любимым человеком. Алеся продолжительное время состояла в отношениях с репером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.Молодые люди расстались более года назад. Причиной разрыва стало пристрастие Алеси к запрещенным веществам. Модель попала в больницу с передозировкой. В марте 2018 года появились слухи о том, что Кафельникова и Голубин воссоединились, однако информация не подтвердилась.Отметим, что недавно девушка поучаствовала в очень откровенной фотосессии. Она позировала абсолютно голой.На черно-белом фото сидит на полу, обняв ноги. Томный взгляд девушки устремлен прямо в камеру. Рука слегка прикрывает грудь. Из одежды на 20-летней модели лишь грубые ботфорты. Поклонники оценили прекрасные формы девушки, однако предположили, что таким образом пытается вернуть сбежавшего любимого.