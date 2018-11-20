Журналисты теряются в догадках, как распределится наследство Евгения Осина между его родными. Ведь помимо дочери и бывшей жены у артиста есть сестра.

Журналисты теряются в догадках, как распределится наследство Евгения Осина между его родными. Ведь помимо дочери и бывшей жены у артиста есть сестра.По словам Натальи Штурм, они с Евгением Осиным дружили 30 лет. Лишь в последнее время между ними пробежала черная кошка. Певица всеми способами пыталась излечить артиста от пагубного пристрастия к алкоголю и даже чуть ли не обманом заставляла его выйти из квартиры, однако тот, раскрыв ее умысел, разозлился и порвал с Натальей все связи.Штурм не стала скрывать, что была крайне уязвлена поведением Осина, однако сейчас певица простила исполнителя. "Он был больным человеком, я не отношусь серьезно к тому, что он говорил и делал", – сказала Штурм. Сегодня, 20 ноября, состоятся похороны Евгения Осина. В последний путь артиста проводят близкие и друзья.В том числе и сестра Альбина. У Натальи Штурм весьма однозначное мнение о родственнице покойного артиста. "Сестра очень ушлая, нужно чтобы дочери хоть что-то из наследства осталось. Ко мне поступила такая информация, как бы сестра себе все не сгребла", – цитирует наталью Штурм .Широкой общественности о сестре Осина известно крайне мало. Штурм поделилась тем. что сама знает о женщине. "Он говорил о ней с большой теплотой. У них была общая мать, которая умерла в декабре 2016-го. Но пил он 30 лет, поэтому нельзя говорить, что произошло что-то в следствии чего-то", – сообщила Наталья.Штурм подозревает, что за наследство Осина его дочери и экс-супруге придется побороться. "Агния – девочка хорошая, мать у нее хорошая. Думаю, да. Будет битва. Если Наталья, будучи замужем и весьма удачно, не откажется от всего этого. Там есть за что побороться", – убеждена артистка.По словам Натальи, речь идет о трехкомнатной квартире, еще одной квартире, доставшейся артисту после смерти матери, трехэтажном гараже и мотоцикле. Впрочем, Штурм предположила, что у Осина остались и еще жилплощади. В одном певица убеждена: Евгений не был бедным."Зарабатывал он хорошо, он был востребованный артист, у него было много корпоративов, у него много было предложений и он сам от них отказывался. Не было такого, чтобы его забыли. Он был зажигалкой, хорошо работал", – заключила Наталья Штурм.