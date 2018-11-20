Живут в доме, где едут стены. Жители многоэтажки на улице Добросельская бьют тревогу: на фасаде здания видны трещины. Движение стен началось еще десятки лет назад, но ремонтными работами так никто и не занялся. После обрушения дома в Собинке, тревогу забили общественники. Кто может помочь людям? Выясняем далее.

Живут в доме, где едут стены. Жители многоэтажки на улице Добросельская бьют тревогу: на фасаде здания видны трещины. Движение стен началось еще десятки лет назад, но ремонтными работами так никто и не занялся. После обрушения дома в Собинке, тревогу забили общественники. Кто может помочь людям? Выясняем далее.(ул. Добросельская)"Скотч отсюда, вот он, видите?"Нина Николаевна еще пытается склеить трещину обычным канцелярским скотчем. Но спасти стену пенсионерке не по силам. Такая же трещина уже больше метра в длину с внешней стороны ее квартиры. В многоэтажке началось сквозное движение стены.Нина Осипова, житель дома № 213: Она совсем меньше была, а сейчас уже больше. Видите, расширяется она. Я сколько раз, вот ходит начальство, когда нас топит. Они: "Вот ваш дом мы взяли проклятущий! У вас то одно, то другое".Старожилы вспоминают: фасад в доме начал трескаться сразу после сдачи жилья, еще в 60-х годах прошлого века. Видимо, напортачили горе-строители. А сейчас от этого страдают больше 40 семей. Кирпичная кладка разъезжается уже в нескольких местах. От сквозных трещин задувает в квартиры, но это еще не главная беда. Движение стены - это реальная угроза безопасности. Два года назад на Сакко и Ванцетти уже пришлось расселять аварийный дом, когда из-за движения стены разрушилась кирпичная кладка. В эти выходные новый случай обрушения жилого дома произошел в Собинке. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Обойдется ли без жертв здесь? Общественники уверены: в этом доме пора принимать решительные меры.Сергей Олейников, руководитель приёмной региональной организации "ЖКХ-Контроль": "Или усиление фундамента, или усиление фасада каким-то образом. Но в любом случае, управляющая компания должна была провести работы по утеплению этих проемов, которые образовались. Это, в первую очередь, чтобы не промерзали квартиры. А второе, если это не двигается, просто заштукатурить. Здесь не сделано ни того, ни другого".Жители рассказывают: управляющая компания хочет отремонтировать фасад по программе капитального ремонта. Дом поставили в очередь на 2020 год. Но вот вопрос: не дойдет ли за два года ситуация до критического уровня? Тем более, люди ремонтировать фасад по этой программе не хотят. В доме протекает крыша, и жители верхних этажей надеются на капитальный ремонт кровли.Надежда Астафьева, житель дома № 213: "Я как строитель понимаю, что фасад - это красиво, конечно, но дом садится почти с самой застройки. И даже если его заштукатурят, то это напрасная трата денег будет. И трещины, через какое-то время все это будет".Еще одна проблема дома - канализация. В полуподвальном помещении находится несколько квартир, а перед ними в общем коридоре - канализационный люк с нечистотами. Колодец прикрыт всего лишь металлическим листом, во всем подъезде стоит непередаваемый запах.Надежда Астафьева, житель дома № 213: У нас запахи бывают ужасающие, кто приходит со стороны. И зимой, и летом. Те организации, которые приезжают делать очистку, нас ругают: "Ваш дом у нас на особом положении".Как в доме будут решать проблемы с движением стен и канализацией, мы идем узнать в управляющую компанию. Но директор организации "Мой дом" разговаривать не настроен.- Сергей Валерьевич, здравствуйте!- Не надо, выйдете с камерой, пожалуйста! Выйдете с камерой, я вам сказал!Уже за закрытой дверью директор убеждал, что маячки на трещинах выставлены, и на этой неделе в доме пройдет очередная экспертиза, которая установит, насколько опасно движение стен в этом доме. Но подтвердить свои слова на камеру Сергей Гречишин отказался. Мы просим считать этот материал официальным обращением в Государственную жилищную инспекцию. Видимо, решить ситуацию жителям этого дома помогут только надзорные органы.