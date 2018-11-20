Руководитель направления Оптимальное питание ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин одобрил введение акцизного сбора на переработанные мясопродукты. Он утверждает, что новый налог поможет улучшить здоровье россиян.

Руководитель направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин одобрил введение акцизного сбора на переработанные мясопродукты. Он утверждает, что новый налог поможет улучшить здоровье россиян.Одним из главных недостатков продукта специалист назвал высокое содержание жира. В зависимости от сорта колбаса может заключать в себе от 10 % до 50 % жиров. "Минус этих продуктов – высокое содержание жира. Если у нас в среднем потребляется 102-103 грамма жира, что весьма много, мы ратуем за то, чтобы снизить его потребление. Колбасы составляют порядка 12 %", – рассказал Батурин.Александр также отметил, что совсем отказываться от колбасных изделий не стоит, достаточно лишь употреблять их в небольших количествах. "Колбаса – это всё-таки не продукт каждодневного потребления, а ближе к деликатесам. Пожалуйста, сделайте тонкий срез колбасы и положите его на хлебушек и съешьте с удовольствием, чтобы, так сказать, почувствовать вкус колбасы, она не может быть основным блюдом", – передает его слова агентство "ТАСС".Напомним, что недавно экспертный совет при правительстве России выдвинул предложение ввести акциз на переработанные мясопродукты. Новый налог составит около 160 рублей на один килограмм изделий. Авторы инициативы считают, что подобные меры помогут увеличить продолжительность жизни россиян. Они напомнили, что красное мясо опасно для человеческого организма, так как содержит канцерогены, провоцирующие развитие раковых клеток, риск возникновения инсульта, сахарного диабета, ишемической болезни сердца.Вся прибыль будет направлена на уменьшение цен продуктов здорового питания. В качестве примера эксперты приводят снижение стоимости орехов, свежих овощей и фруктов, зелени. Известно, что Минтруд уже одобрил документ. Теперь его должен рассмотреть Минздрав.