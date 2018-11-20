20-летнего парня обвиняют в грабеже и в присвоении чужого имущества

20-летнего парня обвиняют в грабеже и в присвоении чужого имуществаВ Кольчугинском районе 20-летнего местного жителя обвиняют в грабеже и в присвоении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года молодой человек, находясь в одном из местных супермаркетов, не стесняясь воровал продукты и алкоголь.Кроме этого, парень «попросил позвонить» и взял телефон у своего 26-летнего приятеля. Воспользовавшись моментом, когда друг отошел, воришка убежал вместе с телефоном. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 15 тысяч рублей.Обвиняемого задержали, и он во всем признался. Смартфон вернули владельцу.Материалы уголовных дел направлены в суд.