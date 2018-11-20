Волнуются за будущее нового сквера. Речь идет о жителях Перекопского городка. Раньше на этом месте были заросли самосева, а соседнее здание заброшенной военной гостиницы «приватизировали» сомнительные личности без определенного места жительства.

Волнуются за будущее нового сквера. Речь идет о жителях Перекопского городка. Раньше на этом месте были заросли самосева, а соседнее здание заброшенной военной гостиницы приватизировали сомнительные личности без определенного места жительства. Теперь здесь новый сквер с детскими и спортивными площадками. А вот брошенное военными здание, по слухам, перепродали какой-то частной компании, которая хочет возвести многоэтажный дом. Жители в шоке, городские власти - в недоумении: стройка загубит и новый сквер, и единственное на весь военный городок общественное пространство. Все это стало возможным после того, как по новому областному закону почти все полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод новостроек в городе Владимире перешли в ведение областной администрации. По мнению экспертов, для муниципалитетов лучше, когда они знают, что происходит на их земле и сами контролируют этот процесс.Эмиль Маркварт, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, профессор Высшей школы государственного управления РАНХиГС:- Когда мы говорим о вопросах, связанных с территориальным градорегулированием, градостроительством и так далее — это исконные вопросы местного самоуправления. Кому, как ни городу, определять, каким будет его лицо. С этой точки зрения, я считаю, что, конечно, действия субъекта Федерации, которые изымают у муниципальных образований такие исконные вопросы местного значения, не способствуют развитию территорий. Более того, часто они еще и способствуют конфликтам. Жители очень часто недовольны позицией региональных властей в части решения вопросов благоустройства.- Приведите пример самых негативных последствий.- Чаще всего это выражается в том, что у региональных властей появляется свое видение того, как нужно развивать ту или иную территорию, появляются свои определенные группы влияния, которые приходят на ту или иную территорию. И это порождает конфликты с существующими и политическими элитами на местном уровне и с жителями, проживающими на этой территории, вплоть до того, что многие решения будут блокироваться, не исполняться, вызывать протесты, пикеты и так далее, и так далее. И таких примеров, к сожалению, достаточно много.