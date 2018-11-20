Супруга футболиста Дмитрия Тарасова находится в сложном положении. Давление хейтеров заставило девушку пойти на крайние меры.

Супругафутболиста Дмитрия Тарасова находится в сложном положении. Давление хейтеров заставилодевушку пойти на крайние меры.Информация о том, что Анастасия удалила свою страницув Instagram,появилась еще 15 ноября. Потом она вновь ее восстанавливала и опять же удаляла.В настоящее время микроблог Костенко снова доступен.В свою очередь поклонники жены Тарасова гадают, что жепроизошло с женой Тарасова. По одной из версий, недоброжелатели своиминападками довели Анастасию до нервного срыва, из-за чего она прибегла к крайниммерам – ушла из соцсети. Фанаты переживают из-за стрессов Костенко, ведь ей, каккормящей матери, сейчас нервничать нельзя.А переживать девушке есть, из-за чего.Ведь уже третий месяц Дмитрий Тарасов судится с первой женой Оксаной Осинкиной,которая потребовала от футболиста возместить алименты за шесть лет. И смогладоказать, все эти годы он уклонялся от своих родительских обязанностей.В итоге судебные приставы наложили арестна дорогой автомобиль Тарасова, цена которого составляет порядка 10 миллионоврублей. Но Дмитрию предписано выплатить дочери Ангелине еще пять миллионов,передает Ondom2.com.После того, как Тарасов подал ответныйиск, хейтеры обрушились на его нынешнюю супругу. Тогда-то Анастасия и решилаизбавиться от негатива, удалив микроблог, чтобы не читать оскорблений в свойадрес.