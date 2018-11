Делегаты 87-й Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в Дубае проголосовали за принятие в ряды стран — участниц этой организации Республики Кирибати и Республики Вануату.

Об этом общественность проинформировали на официальной странице в Twitter международной организации, в которую теперь входят 194 страны.Vanuatu and Kiribati have officially received their INTERPOL flags from the Senior Vice President and Secretary General. #INTERPOLGA pic.twitter.com/QvTzdQwzqP— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 20 ноября 2018 г.При этом сообщается, что заявка Косово была отклонена. Против вступления в Интерпол этой самопровозглашенной республики проголосовали представители 51 страны, в том числе Россия, Испания, Китай. За высказались 68 государств, 16 воздержались. По уставу для принятия нового участника в Интерпол необходимо согласие двух третей из общего числа голосов.21 ноября в Дубае состоятся выборы нового главы Интерпола — прежний руководитель, гражданин Китая Мэн Хунвэй подал в отставку в связи с подозрениями в коррупции. Среди кандидатов на пост и россиянин Александр Прокопчук, который с 10 ноября 2016 года является вице-президентом Интерпола.