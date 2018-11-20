Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отправились на солнечный курорт. Пару дней знаменитая чета проведет вдали от недоброжелателей и завистников.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отправились на солнечный курорт. Пару дней знаменитая чета проведет вдали от недоброжелателей и завистников.В личном микроблоге Юлия опубликовала снимок, на котором она запечатлена в крепких объятиях мужа. Артистка прильнула к груди любимого и вцепилась пальчиками в его рубашку."Заслужили солнышко на 2 дня, хоть и по работе)❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила знаменитость. Поклонникам снимок показался очень умилительным. Они отметили, что Ковальчук и Чумаков созданы друг для друга. "Красивая пара!👌", "Какие вы красивые и классные", "Вы созданы друг для друга! !!!", "Самая искренняя пара 👍Уважаю Юлия вас в первую очередь за мудрость 🌺🌺🌺", – отмечали в комментариях под снимком интернет-обыватели.Отметим, что недавно брак Алексея и Юлии прошел серьезную проверку на прочность. Как-то Ковальчук взяла трубку и неизвестный молодой человек заявил, что у него есть компромат на Чумакова. По словам шантажиста, на кадрах, снятых в Сочи, муж Юлии занимается сексом с другой.Новость об измене ошарашила артистку, она обратилась к мужу за разъяснениями. Тот поклялся в своей верности и обещал разобраться с оклеветавшими его недоброжелателями. Алексей сам вышел на связь с шантажистом и вопрос разрешился.Позже выяснилось, что звонок оказался атакой пранкеров. Хулиганы собирались просто спровоцировать известную семью и проверить их чувства.