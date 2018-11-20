Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублейВ Коврове 44-летнюю местную жительницу подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале ноября женщина пришла в один из офисов продаж мобильных телефонов и украла оттуда три смартфона. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.Преступление злоумышленницы записали камеры видеонаблюдения. Женщина, дождавшись, когда продавец отвлечется на другого покупателя, взяла гаджеты со стойки ресепшн и быстро ушла из магазина.Полицейские задержали воровку. Она во всем призналась, пояснив, что смартфоны уже успела продать.Расследование уголовного дела продолжается.