Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей
Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей
В Коврове 44-летнюю местную жительницу подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В начале ноября женщина пришла в один из офисов продаж мобильных телефонов и украла оттуда три смартфона. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.
Преступление злоумышленницы записали камеры видеонаблюдения. Женщина, дождавшись, когда продавец отвлечется на другого покупателя, взяла гаджеты со стойки ресепшн и быстро ушла из магазина.
Полицейские задержали воровку. Она во всем призналась, пояснив, что смартфоны уже успела продать.
Расследование уголовного дела продолжается.