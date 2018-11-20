Зима близко. Уже не первый день на дорогах Владимира гололедица. Глава администрации Андрей Шохин распорядился открыть «горячую линию» по вопросам качества уборки города в зимний период.

Зима близко. Уже не первый день на дорогах Владимира гололедица. Глава администрации Андрей Шохин распорядился открыть горячую линию по вопросам качества уборки города в зимний период. Она начинает работу с 20 ноября. Мэрия напоминает, что за уборку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ; за чистоту перед магазинами и объектами бытового обслуживания ответственность несут собственники или арендаторы этих объектов. А если не чистят центральные улицы и площади, скверы и парки, то жаловаться надо на муниципальные службы. Телефон горячей линии - 53-26-30. Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.00. Кроме того, жители могут обратиться с замечаниями и предложениями по качеству зимней уборки по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.