71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина теперь муж и жена. Звезды официально оформили отношения.

71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина теперь муж и жена. Звезды официально оформили отношения.Сегодня, 20 ноября, в Кутузовском отделе ЗАГСа знаменитости связали себя узами брака. Церемония была очень скромной.Невеста облачилась в темно-фиолетовое платье, верх которого был украшен золотой вышивкой. В руках она держала аккуратный букет желто-оранжевых роз. Жених выбрал для торжества сдержанный коричневый костюм.Примечательно, что для музыкального продюсера это уже шестой по счету брак, а для актрисы пятый. Звездная пара уже более двадцати лет вместе. Об этом сообщает .Отметим, что звезды познакомились еще много лет назад. Музыкант был сражен красотой артистки и даже делал ей предложение, однако тогда Лидия ответила отказом."Как бы это поточнее сказать... ее человечностью, что ли. Сразу же невыносимо сильно захотелось быть рядом с ней. Раньше с одной женщиной я мог находиться не дольше нескольких месяцев, с ней же я желал остаться на годы. Лида олицетворяла собой гармонию. Будучи женой Василия Шукшина, она как никто знала, что это – жить с творцом. Вот почему она стала моей музой, много помогала мне в работе, являясь истинной хранительницей домашнего очага", – поведал как-то журналистам Алибасов.