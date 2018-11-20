Певица стала гостьей программы Жить здорово! Первого канала. Анита Цой рассказала Елене Малышевой о тяжелой болезни.

Певица стала гостьей программы "Жить здорово!" Первого канала. Анита Цой рассказала Елене Малышевой о тяжелой болезни.Концертный тур артистки был сорван из-за обострения желчекаменной болезни. Анита Цой была госпитализирована со страшной болью в боку."За месяц до операции я проходила обследование, все было спокойно. За своими "камнями" я наблюдаю порядка семи лет, ничего не предвещало. Когда я давала концерт в Краснодарском крае, почувствовала уже знакомую мне боль, концерт я допела, продержалась 130 км по трясущейся дороге, а потом поняла, что могу потерять сознание. Сначала я попала в краснодарскую больницу, а затем на самолете меня доставили в Москву в Боткинскую больницу, где мне и провели операцию", _ вспоминает несчастье Цой.Цой сообщила, что врачам пришлось удалить весь желчный пузырь. "Иначе было бы совсем плохо, желчный пузырь мог разлиться в животе", – объяснила звезда.По словам Малышевой, с этим заболеванием обычно сталкиваются блондинки старше 40 лет с ожирением. Также с подобными проблемами обращаются к врачам те, кто соблюдает строгие диеты и избегает жирной пищи.По словам Елены, довела себя, урезав рацион. "У нее иногда были такие разгрузочные дни, что меня брала оторопь. По несколько дней она могла питаться одними грейпфрутами", – вспомнила Малышева. отметила, что это не первый внутренний орган, которого она лишилась: ранее у звезды вырезали аппендицит.