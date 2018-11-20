Форвард футбольной сборной Сербии и португальской Бенфики Лука Йович, выступающий на правах аренды в немецком клубе Айнтрахт и отлично проявивший себя в первой части чемпионата Германии, попал в сферу интересов Баварии, Барселоны и Ливерпуля.

Форвард футбольной сборной Сербии и португальской "Бенфики" Лука Йович, выступающий на правах аренды в немецком клубе "Айнтрахт" и отлично проявивший себя в первой части чемпионата Германии, попал в сферу интересов "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".При этом мюнхенский клуб давно заявлял об интересе к сербскому нападающему, сообщает немецкая Bild. Скауты испанской "Барсы" следили за игроком во время недавнего матча Лиги наций между командами Сербии и Черногории (2:1).Со стороны "Ливерпуля" интерес к 20-летнему форварду проявил лично наставник "красных" Юрген Клопп. В сезоне-2018-2019 серб сыграл за клуб из Франкфурта 9 матчей, в которых забил 9 мячей и стал единоличным лидером среди бомбардиров бундеслиги.