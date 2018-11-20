Континентальная хоккейная лига назвала еще 12 участников Матча всех звезд. Они были выбраны путем голосования представителей СМИ, которые должны были выбрать по одному игроку каждого амплуа – вратарь, защитник, нападающий - из четырех дивизионов.

Континентальная хоккейная лига назвала еще 12 участников Матча всех звезд. Они были выбраны путем голосования представителей СМИ, которые должны были выбрать по одному игроку каждого амплуа – вратарь, защитник, нападающий — из четырех дивизионов.Ранее свой выбор сделали болельщики, которые определили стартовые пятерки команд.Как сообщает официальный сайт КХЛ, в дивизион Боброва вошли Юлиус Гудачек ("Спартак"), Сами Леписте ("Йокерит"), а также Дмитрий Кагарлицкий ("Динамо" Москва).В дивизион Тарасова были включены Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Елесин ("Локомотив") и Миро Аалтонен ("Витязь").Дивизион Харламова пополнили Якуб Коварж ("Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Виталий Кравцов ("Трактор").И наконец, в дивизион Чернышева вошли Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь"), Антон Бурдасов ("Салават Юлаев").Напомним, что позже хоккеистов для команды Матча всех звезд выберет еще и спортивный департамент КХЛ. Всего в командах сыграют 44 хоккеиста. Их имена будут объявлены 19 декабря, а сам матч пройдет 19 января.