Уголовное дело возбуждено в отношении Элины Мазур. Юриста обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни – она рассказала в телеэфире о болезни матери Виталины Цымбалюк-Романовской.

Уголовное дело возбуждено в отношении Элины Мазур. Юристаобвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни – она рассказала втелеэфире о болезни матери Виталины Цымбалюк-Романовской.О том, что Лидия Цымбалюк – мать Виталины Цымбалюк-Романовской -страдает онкологическим заболеванием, Элина Мазур рассказала в телепрограмме "АндрейМалахов. Прямой эфир" еще осенью прошлого года. Однако озвучены претензиилишь сейчас.В отношении скандально известного юриста возбужденоуголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Элине Мазур грозитлишение свободы на срок до двух лет, пока она под подпиской о невыезде.Бывшая жена Армена Джигарханяна обвинила Мазур в том, что табез разрешения собрала сведения, которые были частью семейной тайны, а затемозвучила их в телеэфире. "Мы писали очень много жалоб в течение года. Онапо отношению ко мне может быть обвинена не только в этом. Все, что онараспространяла, не имеет ко мне никакого отношения. Это все клевета", -заявила Виталина Цымбалюк-Романовская .По словам Виталины, не соответствует действительностиозвученная Мазур информация о том, что она работала домработницей, непонятногде училась и сомнительным путем получила гражданство.Тем временем сама Цымбалюк-Романовская обвиняется внарушении тайны частной жизни. Следствие считает, что она установила скрытуюкамеру в кабинете Джигарханяна, а затем передала видеозапись популярномуток-шоу. Режиссер уверен, что Виталина пыталась завладеть всеми его деньгами инедвижимостью. Брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27ноября прошлого года.