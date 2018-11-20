Уголовное дело возбуждено в отношении Элины Мазур. Юриста
обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни – она рассказала в
телеэфире о болезни матери Виталины Цымбалюк-Романовской.
Уголовное дело возбуждено в отношении Элины Мазур. Юриста
обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни – она рассказала в
телеэфире о болезни матери Виталины Цымбалюк-Романовской.
О том, что Лидия Цымбалюк – мать Виталины Цымбалюк-Романовской -
страдает онкологическим заболеванием, Элина Мазур рассказала в телепрограмме "Андрей
Малахов. Прямой эфир" еще осенью прошлого года. Однако озвучены претензии
лишь сейчас.
В отношении скандально известного юриста возбуждено
уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Элине Мазур грозит
лишение свободы на срок до двух лет, пока она под подпиской о невыезде.
Бывшая жена Армена Джигарханяна обвинила Мазур в том, что та
без разрешения собрала сведения, которые были частью семейной тайны, а затем
озвучила их в телеэфире. "Мы писали очень много жалоб в течение года. Она
по отношению ко мне может быть обвинена не только в этом. Все, что она
распространяла, не имеет ко мне никакого отношения. Это все клевета", -
заявила Виталина Цымбалюк-Романовская .
По словам Виталины, не соответствует действительности
озвученная Мазур информация о том, что она работала домработницей, непонятно
где училась и сомнительным путем получила гражданство.
Тем временем сама Цымбалюк-Романовская обвиняется в
нарушении тайны частной жизни. Следствие считает, что она установила скрытую
камеру в кабинете Джигарханяна, а затем передала видеозапись популярному
ток-шоу. Режиссер уверен, что Виталина пыталась завладеть всеми его деньгами и
недвижимостью. Брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27
ноября прошлого года.