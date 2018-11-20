Поднятая британцами истерия по поводу мультфильма Маша и Медведь добралась до Украины. Детская писательница Лариса Ницой назвала мультсериал оружием русского мира и потребовала немедленно запретить его показ на территории страны.

Поднятая британцами истерия по поводу мультфильма "Машаи Медведь" добралась до Украины. Детская писательница Лариса Ницой назвала мультсериалоружием русского мира и потребовала немедленно запретить его показна территории страны.По мнению Ницой, Лондон опередил Киев – первыми онедопустимости демонстрации мультфильма должны были заявить на Украине. "Междусобой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя егоукраинским детям показывать", – сказала детская писательница.Она также отметила, что с помощью мультфильма Россиясоздает себе образ пушистой и доброжелательной страны, пишет РИА Новости.Ранее британская газета Timesназвала мультсериал "Маша и Медведь" элементом кремлевскойпропаганды и инструментом мягкой силы России. Не исключено, что такимобразом критики мультфильма повышают его рейтинги, которые и так зашкаливают. Общеечисло просмотров "Маши и Медведя" в Сети составляет более сорокамиллиардов.Добрались до детей, так прокомментировал нападки набезобидный мультик глава бюро военно-политическогоанализа Александр Михайлов. "Видимо, все методы, которые использует британскийполитический истеблишмент в отношении России, исчерпаны, и нужно было открытькакой-то новый ящик Пандоры и начать его развивать на всех информационныхканалах", – сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда".Претензиик мультфильму высказывались и ранее. Год назад литовские депутаты заявили, чтомедведь в популярном мультике олицетворяет собой русскую агрессию. Кем на самомделе является второй персонаж – девочка Маша – парламентарии тогда не сообщили.Мультсериал "Маша и Медведь" входит в топ-5 самыхузнаваемых мультфильмов в Европе. Мультфильм переведен на несколько десятков языков и стал самымпросматриваем сериалом на YouTube.