Поднятая британцами истерия по поводу мультфильма Маша
и Медведь добралась до Украины. Детская писательница Лариса Ницой назвала мультсериал
оружием русского мира и потребовала немедленно запретить его показ
на территории страны.
Поднятая британцами истерия по поводу мультфильма "Маша
и Медведь" добралась до Украины. Детская писательница Лариса Ницой назвала мультсериал
оружием русского мира и потребовала немедленно запретить его показ
на территории страны.
По мнению Ницой, Лондон опередил Киев – первыми о
недопустимости демонстрации мультфильма должны были заявить на Украине. "Между
собой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя его
украинским детям показывать", – сказала детская писательница.
Она также отметила, что с помощью мультфильма Россия
создает себе образ пушистой и доброжелательной страны, пишет РИА Новости.
Ранее британская газета Times
назвала мультсериал "Маша и Медведь" элементом кремлевской
пропаганды и инструментом мягкой силы России. Не исключено, что таким
образом критики мультфильма повышают его рейтинги, которые и так зашкаливают. Общее
число просмотров "Маши и Медведя" в Сети составляет более сорока
миллиардов.
Добрались до детей, так прокомментировал нападки на
безобидный мультик глава бюро военно-политического
анализа Александр Михайлов. "Видимо, все методы, которые использует британский
политический истеблишмент в отношении России, исчерпаны, и нужно было открыть
какой-то новый ящик Пандоры и начать его развивать на всех информационных
каналах", – сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда".
Претензии
к мультфильму высказывались и ранее. Год назад литовские депутаты заявили, что
медведь в популярном мультике олицетворяет собой русскую агрессию. Кем на самом
деле является второй персонаж – девочка Маша – парламентарии тогда не сообщили.
Мультсериал "Маша и Медведь" входит в топ-5 самых
узнаваемых мультфильмов в Европе. Мультфильм переведен на несколько десятков языков и стал самым
просматриваем сериалом на YouTube.