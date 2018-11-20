Президент США вместе с супругой начали
готовиться к Рождеству. 19 ноября они встретили главный символ праздника – огромную
ель, которая будет установлена в Белом доме.
Президент США вместе с супругой начали
готовиться к Рождеству. 19 ноября они встретили главный символ праздника – огромную
ель, которая будет установлена в Белом доме.
По традиции, шестиметровое
дерево привезли на карете, запряженной лошадьми. У входа в резиденцию страны
американский лидер и первая леди осмотрели рождественскую красавицу. Ель им
пришлась по вкусу, и супруги дали добро на ее установку в Голубой комнате
Белого дома.
Дерево
доставили семье президента США в Вашингтон из штата Северная Каролина. Там оно
росло у фермера Лэрри Смита, который победил в конкурсе Национальной ассоциации
производителей рождественских елок, передает Usatoday.com.
Меланья Трамп предстала перед публикой в клетчатом пальто и черном
платье. Отметим, что жена американского лидера к Рождеству относится с особым
трепетом и не жалеет на празднование денег. Можно предположить, что огромная
ель и прочие атрибуты торжества стоят круглую сумму.
Выбранная рождественская ель
весит более 350 кг, а ее возраст – около 25 лет. В этом году готовиться к нему и продумывать декор
Меланья начала еще летом. А в прошлом году она сама украшала елку в Белом доме.
Напомним, в 2017 году официальную резиденцию
президента США украшала ель, выращенная фермерами Чапмен из штата Висконсин.