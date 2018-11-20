Президент США вместе с супругой начали готовиться к Рождеству. 19 ноября они встретили главный символ праздника – огромную ель, которая будет установлена в Белом доме.

Президент США вместе с супругой началиготовиться к Рождеству. 19 ноября они встретили главный символ праздника – огромнуюель, которая будет установлена в Белом доме.По традиции, шестиметровоедерево привезли на карете, запряженной лошадьми. У входа в резиденцию страныамериканский лидер и первая леди осмотрели рождественскую красавицу. Ель импришлась по вкусу, и супруги дали добро на ее установку в Голубой комнатеБелого дома.Дереводоставили семье президента США в Вашингтон из штата Северная Каролина. Там оноросло у фермера Лэрри Смита, который победил в конкурсе Национальной ассоциациипроизводителей рождественских елок, передает Usatoday.com.Меланья Трамп предстала перед публикой в клетчатом пальто и черномплатье. Отметим, что жена американского лидера к Рождеству относится с особымтрепетом и не жалеет на празднование денег. Можно предположить, что огромнаяель и прочие атрибуты торжества стоят круглую сумму.Выбранная рождественская ельвесит более 350 кг, а ее возраст – около 25 лет. В этом году готовиться к нему и продумывать декорМеланья начала еще летом. А в прошлом году она сама украшала елку в Белом доме.Напомним, в 2017 году официальную резиденциюпрезидента США украшала ель, выращенная фермерами Чапмен из штата Висконсин.