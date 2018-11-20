Папуа - Новая Гвинея на время саммита АТЭС была на первых полосах многих мировых СМИ. Однако публикации оттуда в Фейсбуке потомка знаменитого исследователя и его полного тезки Николая Миклухо-Маклая обернулись блокировкой аккаунта. Произошло это из-за фото местных женщин с обнаженной грудью.

Папуа — Новая Гвинея на время саммита АТЭС была на первых полосах многих мировых СМИ. Однако публикации оттуда в "Фейсбуке" потомка знаменитого исследователя и его полного тезки Николая Миклухо-Маклая обернулись для него блокировкой аккаунта.Произошло это из-за фотографий местных женщин с обнаженной грудью. Несмотря на то, что для папуасок ходить так – это традиция, администрация "Фейсбука" поставила Миклухо-Маклаю условие: если он хочет оставаться в соцсети, то должен удалить эти снимки."Я начал задавать вопросы. Мне сказали, что "сисадмин знает лучше, что такое сохранение культурных традиций"", — рассказал Миклухо-Маклай РИА Новости.В итоге спорить с администрацией соцсети он не стал и "прикрыл" женскую грудь на фото листиками.Теперь, признался директор Фонда имени Миклухо-Маклая, он таких фотографий в "Фейсбуке" выставлять не будет. "Хотя это не очень правильно", — отметил ученый.Во время саммита АТЭС, который на днях завершился в Папуа-Новой Гвинее, живущий Петербурге Николай Миклухо-Маклай (как глава Фонда имени своего знаменитого предка) подписал с местным университетом меморандум о сотрудничестве, а перед открытием выставки в Национальной библиотеке и архиве в Порт-Морсби даже организовали импровизированный концерт.