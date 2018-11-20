Жительница Австралии опубликовала в Сети объявление о продаже своей девственности за 100 тысяч долларов. На полученные средства она планирует оплатить учебу в университете и погасить ипотеку родителей.

Жительница Австралии опубликовала в Сети объявление о продаже своей девственности за 100 тысяч долларов. На полученные средства она планирует оплатить учебу в университете и погасить ипотеку родителей.Девушка создала веб-сайт через месяц после своего восемнадцатилетия, используя псевдоним Сиена Пэйтон. За все время она пока получила только два предложения в размере одной тысячи долларов и 10 тысяч долларов. Но девушка надеется, что ей удастся заработать больше. "Это не моя цель. Я надеюсь получить 100 тысяч долларов", – заявила она.Пэйтон рассказала, что идея у нее возникла после того, как она увидела сообщения в СМИ об аукционах, где девушки зарабатывают миллионы долларов за продажу девственности. "Я долго думала об этом и в конце концов решила попробовать. Я считаю, что сделала правильный выбор", – цитирует австралийку издание The Sun.Сиена хочет поступить на факультет информационных технологий в Технологический университет Сиднея. Она считает, что в ее поступке нет ничего плохого. "Я лишь хочу получить быструю финансовую помощь. Это поможет мне оплатить учебу в вузе, где, как вы знаете, нужно купить много учебников. Я также хочу приобрести машину, оплатить родителям счета и ипотеку", – сообщила девушка.В своем объявлении австралийка описала мужчину, с которым готова провести время. "Меня не интересуют возраст или внешность мужчины. Я восхищаюсь вежливыми и умными людьми. Мужчинами, которые заботятся о женщине, говорят комплименты и знают, чего хотят. Я жду, когда ты сможешь забрать мою невинность", – написала она. Она также указала несколько правил, например: она предоставит "документы о своем здоровье от местного медицинского центра", и "покупатель имеет право проверить ее состояние с доктором, которому он доверяет".Девушка не захотела попросить помощи у своих родителей, и, возможно, никогда им об этом не расскажет. "Вряд ли они разозлятся. Наверное, они подумают, что это очень глупый поступок. Я солгу им и скажу, что нашла работу", – поделилась Сиена.Ранее 18-летняя итальянка выставила на онлайн-аукцион собственную девственность. Девушка планирует потратить вырученные деньги на образование и строительство дома для своей семьи. Сообщается, что покупатель уже нашелся. Он предлагает девушке 1,3 миллиона долларов.