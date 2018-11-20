Мероприятие проведено в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»...

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» Московскую молодежную антинаркотическую площадку посетили подростки Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».Мероприятие проведено совместно с представителями Лефортовской межрайонной прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы Нижегородского района г. Москвы для педагогов и воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».В начале встречи сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.Затем посетителям продемонстрировали основанные на реальных событиях видеоматериалы о трагических случаях в жизни подростков, столкнувшихся с употреблением наркотиков и документальные фильмы о работе сотрудников полиции по выявлению и пресечению противоправных деяний в данной сфере.Далее посетители ознакомились с экспозицией площадки. Атмосфера залов позволила гостям окунуться в проблему, наглядно ознакомится с ее негативными проявлениями.Также на мероприятии проведены информационно-разъяснительные беседы о своевременности и порядке обращения в органы полиции по фактам совершения противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Гостей проинформировали о внешних и поведенческих признаках наркомана и разъяснили действия по оказанию первичной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения.По итогам встречи ребята выразили готовность рассказать о полученных знаниях своим друзьям и знакомым.УНК ГУ МВД России по г. Москве