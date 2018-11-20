Европейский
союз переоценивает свои силы и возможности относительно давления на
Россию. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик,
комментируя заявление еврокомиссара по дипломатии Федерики Могерини о
готовности Брюсселя принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.
Европейский
союз переоценивает свои силы и возможности относительно давления на
Россию. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик,
комментируя заявление еврокомиссара по дипломатии Федерики Могерини о
готовности Брюсселя принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.
Депутат отметил, что никто из заправил европейской политики не был в Крыму, и не факт, что Могерини вообще представляет себе, где находится Азовское море. В беседе с парламентарий отметил, что Украина сама создает напряженность в регионе.
Ранее Могерини
объявила о намерении Европейского союза принять "целевые меры" из-за
сложившейся в Азовском море ситуации. Дипломат пообещала обсудить вопрос
со странами ЕС, чтобы отреагировать на сложившуюся в регионе ситуацию.
Срок – ближайшие дни или недели, заверила она.
Скептически отнесся к словам Могерини и доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
По словам эксперта, дипломат не имеет в виду каких-либо мер, а ее
заявления носят декларативный характер. "То есть грозит пальцем России,
имея при этом бравый вид", – приводит слова аналитика RT.
Манойло также отметил, что подобными заявлениями ЕС не оказывает поддержки Украины. На его взгляд, это личный порыв Могерини, в реальности же в Брюсселе нет особого желания поддерживать Киев.
Напомним,
ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когда
украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".
Действия Киева в Москве назвали морским терроризмом. В ответ ФСБ
задержало несколько судов, следовавших в Порты Незалежной.