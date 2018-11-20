Европейский союз переоценивает свои силы и возможности относительно давления на Россию. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя заявление еврокомиссара по дипломатии Федерики Могерини о готовности Брюсселя принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.

Европейскийсоюз переоценивает свои силы и возможности относительно давления наРоссию. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик,комментируя заявление еврокомиссара по дипломатии Федерики Могерини оготовности Брюсселя принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.Депутат отметил, что никто из заправил европейской политики не был в Крыму, и не факт, что Могерини вообще представляет себе, где находится Азовское море. В беседе с парламентарий отметил, что Украина сама создает напряженность в регионе.Ранее Могериниобъявила о намерении Европейского союза принять "целевые меры" из-засложившейся в Азовском море ситуации. Дипломат пообещала обсудить вопроссо странами ЕС, чтобы отреагировать на сложившуюся в регионе ситуацию.Срок – ближайшие дни или недели, заверила она.Скептически отнесся к словам Могерини и доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.По словам эксперта, дипломат не имеет в виду каких-либо мер, а еезаявления носят декларативный характер. "То есть грозит пальцем России,имея при этом бравый вид", – приводит слова аналитика RT.Манойло также отметил, что подобными заявлениями ЕС не оказывает поддержки Украины. На его взгляд, это личный порыв Могерини, в реальности же в Брюсселе нет особого желания поддерживать Киев.Напомним,ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когдаукраинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".Действия Киева в Москве назвали морским терроризмом. В ответ ФСБзадержало несколько судов, следовавших в Порты Незалежной.