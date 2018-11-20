Можно ли выходить на лёд? Несмотря на холодную погоду и появившуюся ледяную гладь, водоёмы области таят немало опасностей. Сотрудники ГИМС совместно с администрацией Вяткинского сельского поселения провели рейд по водным объектам. Толщину льда вместе со специалистами замерял и Константин Миронов.

Можно ли выходить на лёд? Несмотря на холодную погоду и появившуюся ледяную гладь, водоёмы области таят немало опасностей. Сотрудники ГИМС совместно с администрацией Вяткинского сельского поселения провели рейд по водным объектам. Толщину льда вместе со специалистами замерял и Константин Миронов.На улице установилась погода с отрицательной температурой, и на водоёмы области начали выходить любители подлёдной ловли. Как правило, рыбаки не хуже спасателей знают опасности, которые может принести первый лёд. Но всё же трагические случайности бывают и среди опытных рыбаков. На данный момент крепко скованы льдом только небольшие водоёмы без течения. На Клязьме ледяная корка только по краям, по Оке идёт шуга. Но есть и водные объекты, которые несут в себе отдельную угрозу.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области: "Казалось бы, лёд уже прочный стал, а вот Улыбышевские карьеры и Малыгинские карьеры песчаные, ну и вот Пекшинское водохранилище – они коварные тем, что на них лёд становится позже, на неделю, на две, а то и на месяц. За счет того, что вода там - большая масса, она прогрета, и лёд никак не встанет".За период этого ледостава, под лёд уже провалился ребенок 9 лет, к счастью, обошлось без серьёзных последствий. Сегодня Сотрудники ГИМС, совместно с администрацией Вяткинского сельского поселения, решили проверить местные водоёмы. На одном из них уже ловят рыбу. Мужчины уверены: толщины льда вполне достаточно, чтобы быть абсолютно уверенными в сохранности своей жизни и здоровья. При этом памятку поведения на водных объектах рыбаки все равно получили.Геннадий Литвинов, рыбак: "Да нет, мы стараемся не ходить, но если держит лёд, значит, держит, а не держит - значит, не пойдёшь. Вот был вот такой вот лёд, первый лёд, 3-4 сантиметра, но там я был на дереве. Потом стал восемь, а сейчас вот стал 10. С каждым днём мороз-то крепчает, а сейчас вообще всё замёрзнет".Александр Гришин, рыбак: "Сейчас лёд хороший, уже десять сантиметров, так, что он безопасный уже, переживать об этом не стоит. Когда лёд уже перестаёт трещать под тобой, тогда уже можно спокойно рыбачить".Сотрудники МЧС во время месячника безопасности на водных объектах активно оповещают население, а также работают с детьми. Сотрудники МЧС сообщают, что осуществлять выход на лёд без средств спасения нельзя. Такие нехитрые вещи, как верёвка и несколько гвоздей, могут спасти жизнь. Но прежде всего надо понимать, что лёд одинаков не на всей поверхности водоёма.Игорь Климов, старший инспектор ГИМС: "Крепкий лёд — это не значит, что он на всём водоёме, толщина льда будет составлять 10 сантиметров. Если лёд находится под снегом, то снег работает как одеяло, и под снегом толщина льда может быть меньше. Кроме того, есть быстрины, особенно где течение, там толщина льда может быть меньше. Поэтому всё равно надо обезопаситься".Всего на территории Вяткино - 6 водоёмов, по которым представители местной администрации регулярно устраивают рейды и проверки.Игорь Скуратович, замглавы администрации Вяткинского сельского поселения: "Проехали по водоёмам, как вы видели, уже рыбаки вышли на лёд. Значит, мы считаем, что безопасность на данном водоёме соблюдена – толщина льда 10-12 сантиметров, здесь нету течения. Поэтому выход на лёд в данном месте безопасен".Статистика неумолима: в среднем, за прошедшие 10 лет на территории области под лед уходит от 4 до 6 человек ежегодно. В основном, около 10 процентов несчастных случаев приходится на осень и весну, когда лёд на водоёмах тонкий, при этом чаще всего страдают рыбаки и дети. В планах у спасателей - провести наглядный урок, на котором показать ребятам действия человека, провалившегося под лёд.