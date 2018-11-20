Вот так твари избивали мою маму, - пожилая женщина получила сотрясение мозга и перелом руки после того, как сделала замечание группе молодых людей, ранним утром шумевших под окнами ее дома. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Пожилая женщина получила травмы после того как сделала замечание расшумевшейся компании молодых людей – в Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент избиения пенсионерки в станице Смоленской Северского района Краснодарского края.По предварительной информации, ранним утром в минувшее воскресенье, 18 ноября, женщина вышла из дома и попросила группу молодых людей и девушек, собравшихся около круглосуточного магазина, вести себя тише, так как у нее спят маленькие дети.В ответ юноши накинулись на пенсионерку и избили ее. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом руки.Дочь травмированной женщины вызвала медиков и полицию.По данным местных СМИ, правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.