Но спасателям удалось спасти шесть человек

Но спасателям удалось спасти шесть человекНа пожаре в Судогодском районе погиб человек. Сообщение о загорании жилого дома в поселке имени Воровского поступило на пульт диспетчера МЧС ранним утром 20 ноября. На место незамедлительно выехали спасатели.Первое подразделение прибыло уже через 2 минуты. Ликвидировать открытый огонь удалось за 26 минут. Полностью потушить дом удалось лишь через 3 часа.Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила 150 квадратных метров. Спасатели спасли из огня шесть человек. Однако уже на пепелище они обнаружили тело мужчины. Причины его гибели будет устанавливать следствие.К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники и 21 человек.