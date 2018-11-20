Но спасателям удалось спасти шесть человек
Но спасателям удалось спасти шесть человек
На пожаре в Судогодском районе погиб человек. Сообщение о загорании жилого дома в поселке имени Воровского поступило на пульт диспетчера МЧС ранним утром 20 ноября. На место незамедлительно выехали спасатели.
Первое подразделение прибыло уже через 2 минуты. Ликвидировать открытый огонь удалось за 26 минут. Полностью потушить дом удалось лишь через 3 часа.
Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила 150 квадратных метров. Спасатели спасли из огня шесть человек. Однако уже на пепелище они обнаружили тело мужчины. Причины его гибели будет устанавливать следствие.
К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники и 21 человек.