Американская спортсменка Рэйчел Остович, которую многие называют будущей звездой ММА, избитая в собственном доме на Гавайских островах, предположительно, пострадала от собственного мужа. Супругом Остович является боец смешанных единоборств Арнольд Бердон.

Американская спортсменка Рэйчел Остович, которую многие называют будущей звездой ММА, избитая в собственном доме на Гавайских островах, предположительно, пострадала от собственного мужа. Супругом Остович является боец смешанных единоборств Арнольд Бердон.Как уже сообщали 33Live.RuRu, 27-летняя женщина поступила в госпиталь Гонолулу с переломом костей черепа и многочисленными ушибами. Полиция завела дело, но долго не называла виновника побоев, хотя в прессу просочились данные, что Рэйчел пострадала от кого-то из близких.Теперь несколько источников в правоохранительных органах США подтверждают, что именно Бердон напал на жену в их доме в Маили и затем скрылся, сообщает интернет-сайт TMZ. Полиция объявила спортсмена в розыск.