Нападение с ножом на полицейского, произошедшее рано утром в Брюсселе, будут расследовать как попытку убийства с террористической целью.

Нападение с ножом на полицейского, произошедшее рано утром в Брюсселе, будут расследовать как "попытку убийства с террористической целью", передает ТАСС."Мы пока не можем точно установить мотивы нападавшего. Он еще не был допрошен, однако, по свидетельству очевидцев, было слышно, как он выкрикнул фразу "Аллах Акбар", — сообщил представитель прокуратуры.Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени рядом с полицейским участком в центре города. Страж порядка получил ранения, не угрожающие его жизни. Самого нападавшего ранил другой сотрудник полиции.По данным газеты Derniere heure, нападение мог совершить исламский экстремист. Однако по другим данным, полицейского атаковал мужчине, который недавно был выпущен из психиатрической больницы.