Троекуровское кладбище считается очень престижным. Здесь покоятся многие отечественные знаменитости. Евгений Осин пополнил их число.

Троекуровское кладбище считается очень престижным. Здесь покоятся многие отечественные знаменитости. Евгений Осин пополнил их число.Троекуровское кладбище Москвы считается одним из самых престижных и является филиалом Новодевичьего погоста. Оно было основано в 1962 году, правда, тогда здесь хоронили преимущественно видных членов компартии и Героев Советского Союза. С тех пор здесь хоронят граждан с особыми заслугами перед Отечеством.Согласно официальным данным Московской городской ритуально службы, минимальная стоимость захоронения здесь зависит от престижности участка и колеблется от387 870 до 1 163 610 рублей. Бесплатно же два квадратных метра можно получить, если "умерший имел заслуги перед государством или Москвой (награды, звания, регалии)". Поскольку у Осина ничего не было, то за землю пришлось платить. Хотя дешевле было бы кремировать тело – место для урны в колумбарии стоит всего 60 тыс рублей.Место для захоронения Евгения Осина подбирал продюсер Андрей Разин. Он пояснил, что участок он купил через аукцион и находится он рядом с местом захоронения его сына, так что сможет присматривать и за могилой Осина."Никаких наград у него нет. Звания он тоже не получил. Хотя и пахал на эту страну, работал, как вол в свое время. А его обманули. Ни звания, ничего не дали. Хотя во время предвыборной компании Ельцина, он являлся чуть ли не лицом этой кампании. Я ему еще тогда, в 1996-м году говорил: "Женя, проси звание, денег оно не принесет, но хотя бы бесплатное место на кладбище себе обеспечишь". И что вышло? Ни звания, ни места", – пояснил журналистам Разин.Когда траурная процессия шествовала по Троекуровскому погосту, многие поклонники обнаружили могилы актера Владислава Галкина и журналиста Игоря Корнелюка. "Они тоже тут похоронены?" – удивлялись люди. Жизнь Галкина трагически оборвалась в 2010 году при странных обстоятельствах. По предположениям медиков мертвый актер несколько суток пролежал дома, хотя причина смерти точно не установлена. А корреспондент ВГТРК, репортер программы "Вести" Игорь Корнелюк погиб 17 июня 2014 года в результате минометного обстрела во время съемок вооруженного конфликта на востоке Украины.