50-летний турист из Германии разбился, прыгнув с 95-метровой скалы на побережье Атлантического океана. Фатальный прыжок с запоздалым раскрытием парашюта попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

В понедельник, 19 ноября, неподалеку от португальского города Назаре, расположенного на побережье Атлантического океана, разбился парашютист. Очевидец снял фатальный прыжок на видео.На записи видно, как мужчины прыгнули с 95-метровой скалы. У одного из них, по неустановленной пока причине, с запозданием раскрылся парашют.Как сообщают местные СМИ, пострадавший – 50-летний турист из Германии, скончался от полученных травм.