Он будет отвечать за промышленность и экономическую политику

Он будет отвечать за промышленность и экономическую политикуВ администрации Владимирской области стало на одно вице-губернатора больше.Указом главы региона Владимира Сипягина, который он подписал сегодня, 19 ноября, на должность заместителя губернатора по промышленности и экономической политике назначен Максим Брусенцов. Но пока что с приставкой «исполняющий обязанности». Он уже приступил к работе.Максим Брусенцов – предприниматель. Окончил Ярославский военный финансово-экономический институт. Учредил и руководил несколькими предприятиями в Москве.