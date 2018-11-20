Губернатор Владимир Сипягин продолжает набирать команду за пределами региона. Сегодня стало известно, что на должность ещё одного первого заместителя главы 33-го региона назначен московский предприниматель Максим Брусенцов.

Губернатор Владимир Сипягин продолжает набирать команду за пределами региона. Сегодня стало известно, что на должность ещё одного первого заместителя главы 33-го региона назначен московский предприниматель Максим Брусенцов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Указ о его назначении подписан 19 ноября. И с сегодняшнего дня Максим Брусенцов пока с приставкой ВРИО приступил к исполнению своих обязанностей. Новый первый заместитель пришёл на место Алексея Конышева. О новом человеке в областной власти известно, что он кандидат экономических наук, окончил университет по специальности "финансы и кредит"; работал в промышленных, строительных, коммерческих организациях и инвестиционных компаниях в Тюмени и Москве.Ольга Петрова, председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации: "С приставкой ВРИО он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областным законодательством порядке. Курировать он будет экономику, промышленность, строительство и туризм. Предыдущая должность до назначения в администрацию Владимирской области - руководитель ГУП Правления промышленных предприятий при Федеральном Агентстве специального строительства".Добавим, что это за последнюю неделю это уже второе назначение областного чиновника в ранге первого вице-губернатора. Ранее Владимир Сипягин назначил Александра Байера временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Байер пришёл на место Лидии Смолиной. Обе кандидатуры теперь должны пройти процедуру согласования с депутатами ЗакСобрания области. Только после этого в их должностях перестанет фигурировать приставка ВРИО.И сегодня же стало известно, что Белый Дом покинул Александр Лобаков, вице-губернатор из команды Светланы Орловой. В областной администрации он контролировал Управление по социально-хозяйственному обеспечению, Протокольно-организационное управление и Управление по работе с обращениями граждан. Лобаков подал в отставку добровольно. От занимаемой должности он освобождён Указом губернатора с 20 ноября. Таким образом, из "старичков" в составе обладминистрации остались только первый заместитель Вячеслав Кузин, который руководит департаментом финансов ещё со времён губернатора Виноградова; и заместитель по сельскому хозяйству Александр Трутнев.