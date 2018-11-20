Ольга Олова поделилась с общественностью своим новым снимком. Однако заранее зная, что он может не всем понравится, артистка эмоционально высказалась в адрес критиканов.

Ольга Олова поделилась с общественностью своим новым снимком. Однако заранее зная, что он может не всем понравится, артистка эмоционально высказалась в адрес критиканов.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Орлова выложила селфи. На фотографии артистка и ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" запечатлена с минимумом макияжа, но с яркой красной помадой."Говорят, что женщин не нужно слушать. Их нужно чувствовать. То что она говорит, и то, что она чувствует – это разные вещи. Согласны с этим? Или это лишь миф)? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам Орлова.Далее Ольга эмоционально высказалась в адрес хейтеров. "P. S. Для любителей критиковать всех и все сразу скажу – фотографии должны быть разные! Какие-то менее удачные, какие-то более! Свой негатив вымещайте на своих фотках. Критикуйте себя! А то очень легко быть смелым с закрытых профилей, или с фейковых аккаунтов где ноль фотографий! Все ваши комментарии я знаю наизусть: старая, страшная, куча пластических операций, фото ужас,удали фото, и т д . Да, знакомьтесь, это я! Всех ,кто решил писать гадости – сразу в блок. Фото принципиально не удалю!" – заявила певица.Выпад и фото артистки произвели неоднозначное впечатление на подписчиков. "Оля, вы очень красивая, добрая!!!! Желаю вам самого самого большого счастья!! Вам, вашим хвостикам и вашему сыну!!!!", "Какая страшная стала.....", "Ольга вы Очаровательны!", "А даже если и операции , что в этом плохого и постыдного ? Женщина прилагает усилия и старания , чтобы выглядеть отлично и это похвально , главное результат , а результат на лицо ,!!", "Да, согласна, что кадр вообще неудачный, уродует только. На самом то деле красивая женщина", – высказали свое мнение пользователи Сети.