Западные страны, которые входят в Организации по запрещению химического оружия, выступили против поправок России и Ирана в бюджет организации. За проголосовали – 29 государств, против – 85. Москва и Тегеран предлагали лишить финансирования структуру ОЗХО, которая получит разрешение определять виновных в химических атаках

Западные страны, которые входят в Организацию по запрещению химического оружия, выступили против поправок России и Ирана в ее бюджет. "За" проголосовали – 29 государств, "против" – 85. Москва и Тегеран предлагали лишить финансирования структуру ОЗХО, которая получит разрешение определять виновных в химических атаках, пишет агентство "Интерфакс".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки дать ОЗХО право выносить обвинения авантюрными. Это грубейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, уверен российский дипломат.20 ноября Россия и Китай предложили создать рабочую группу, которая должна оценить, к чему приведет расширение полномочий ОЗХО.Напомним, в июле 2018 года большинство стран-участников Организации по запрещению химического оружия проголосовали за новые функции ОЗХО. Теперь она сможет определять виновных в химических атаках.