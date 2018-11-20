Владимир Путин сделал очень важное заявление, которое нельзя оставлять без внимания, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о выступлении 19 ноября, где глава государства объявил, что Россия готова и дальше обсуждать со Штатами договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Владимир Путин сделал очень важное заявление, которое нельзя оставлять без внимания, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о выступлении 19 ноября, где глава государства объявил, что Россия готова и дальше обсуждать со Штатами договор о ракетах средней и меньшей дальности, пишет агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".Напомним, на совещании в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога по ДРСМД, однако если США все-таки решат разорвать договор, то это не останется без ответа.Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает разрабатывать, производить и испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, чья дальность полета меньше 5,5 тысяч километров.