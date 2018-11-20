В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Корреспондент Дни.Ру побывал на гражданской панихиде.

В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на гражданской панихиде.Стараниями продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина певец Евгений Осин избежал кремации. Разин взял на себя и организационную, и материальную сторону организации похорон. Он хотел, чтобы все было по-человечески достойно и в прошло соответствии с православной традицией.Десяток венков от друзей, родных и поклонников... Фотографии, на которых исполнитель хиты "Плачет девушку в автомате" запечатлен на пике своей карьеры – улыбающийся, цветущий, счастливый... В гробу же – в ногах и на животе покойного – лежали виниловые диски с его записями. Вместе с ними и похоронили Осина на кладбище, где нашли последнее упокоение Александр Барыкин, Виталий Вульф, Наталья Гундарева...Люди, которые выступали на гражданской панихиде, говорили, что Евгений был поистине народным артистом, хотя и не имел званий. И как жаль, что он от невостребованности не смог справиться со своей зависимостью, остался один на один с бедой. "Женя очень не любил несправедливости и заливал ее алкоголем", – сказал у гроба один из многочисленных концертных директоров артиста.В зале, помимо членов семьи, присутствовали телеведущие Дана Борисова и Леонид Закошанский, соседи, люди, с которым он Осин проходил реабилитацию от зависимости в таиландской клинике...Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце.