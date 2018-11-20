Снова «на маршруте». Знаменитый ультрамарафонец Дмитрий Ерохин в четвёртый раз посетил города «Золотого кольца», в том числе Владимир и Суздаль. Новый мировой рекорд он решил установить, передвигаясь на общественном транспорте.

Снова на маршруте. Знаменитый ультрамарафонец Дмитрий Ерохин в четвёртый раз посетил города Золотого кольца, в том числе Владимир и Суздаль. Новый мировой рекорд он решил установить, передвигаясь на общественном транспорте. 18 ноября спортсмен стартовал в Ярославле, а финишировал там же утром 20-го. Прохождение маршрута заняло 38 часов 5 минут. При этом Дмитрий использовал 9 автобусов и 1 электричку, на оплату проезда потратил около 2 400 рублей. Ранее спортсмен дважды пробегал по Золотому кольцу в одиночку, затем вместе с известной автогонщицей проезжал маршрут на скоростном автомобиле. Свой новый рекорд Дмитрий хочет посвятить 51-й годовщине знаменитого турмаршрута. Она отмечается 21 ноября.