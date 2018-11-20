Авиакомпания Победа вновь проиграла: апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу лоукостера, которая оспаривала новые правила перевозки ручной клади. Таким образом, пассажиры смогут по-прежнему бесплатно брать в салон некоторые вещи сверх 5-килограммовой нормы.

Авиакомпания "Победа" вновь проиграла: апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу лоукостера, которая оспаривала новые правила перевозки ручной клади. Таким образом, пассажиры смогут по-прежнему бесплатно брать в салон некоторые вещи сверх 5-килограммовой нормы. К примеру, цветы, дамскую сумочку или чехол с одеждой."Победа" уже пыталась оспорить правила, принятые Минтрансом год назад. В августе Верховный суд оставил иск без удовлетворения. Сегодня для демонстрации своей позиции представители компании даже принесли в суд калибратор багажа и ряд личных вещей из разрешенного списка. Но и это не помогло."Если будет отказ, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади. С большой долей вероятности мы установим смешные габариты ручной клади, например, 10х10х10 см, а все остальное, как хочет Минтранс, будем провозить сверх ручной клади. Но это однозначно приведет к множеству конфликтных ситуаций", — заявил Андрей Калмыков, генеральный директор авиакомпании "Победа"Решение апелляционной коллегии Верховного суда "Победа" также собирается оспаривать – будет подана так называемая надзорная жалоба.