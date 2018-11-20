Пережить хмурый остаток осени и зарядиться хорошим настроением москвичей приглашают в столичные парки - там открывается сезон катков. В этом году посетителям обещают полторы тысячи ледовых площадок, театральные представления и уроки катания.

Пережить хмурый остаток осени и зарядиться хорошим настроением москвичей приглашают в столичные парки — там открывается сезон катков. В этом году посетителям обещают полторы тысячи ледовых площадок, театральные представления и уроки катания.Первыми на лед встали Сокольники. Здесь зима началась еще две недели назад. Благодаря мощной системе охлаждения, здесь лед открывается немного раньше, чем везде."Каток благополучно будет работать даже при наличии прямых солнечных лучей. Его внутренняя поверхность — бетонное покрытие — постоянно охлаждается, поэтому ему не страшны какие-либо перепады температур", — поясняет Екатерика Самарина, пресс-секретарь ПКИО "Сокольники".Каток еще тестируют, а посетителей уже немало. Многодетная мать Мария решила поставить на лед сразу троих детей. Для нее, кстати, вход бесплатный, как и прокат коньков.- Можно с собой ничего не тащить, очень удобно. Снега практически нет, и это такой оазис, где можно зиму почувствовать.Каток в Сокольниках еще и один из самых долгоиграющих, кататься здесь можно будет с 10 часов утра и до полуночи.- Адреналин, заряд на следующую неделю потрясающий, очень хочется, чтобы таких катков было побольше.Полторы тысячи катков по всей Москве откроются в новом сезоне. Еще один в эти выходные заработал в Измайловском парке. Зимой здесь будут работать сразу два льда — искусственный и натуральный (последний откроется, когда на улице будет стабильный минус, сейчас его только начали готовить сезону). Зимой здесь будет 11 тысяч квадратных метров льда, из них 3 тысячи — искусственного. По нему уже сейчас во всю скользят горожане.- Очень рады, что открыли так рано. Несмотря на погодные условия, мы катаемся.- Впечатления отличные! Снега нет, а каток есть — здорово!"Также у нас есть фут-корд на катке, и можно не выходя с него, чем-то подкрепиться, теплый напиток выпить и продолжить катание", — рассказывает Кристина Меркулова, пресс-секретарь ПКИО "Измайловский".Для льготников вход на катки столичных парков свободный. Есть бесплатные детские билеты: где-то до 6 лет, где-то аж до 14 лет. В Бабушкинском парке пошли дальше: маленьких фигуристов два раза в неделю абсолютно бесплатно будут обучать тренеры."24 ноября у нас запланировано открытие зимнего сезона. Будут выступать профессиональные фигуристы", — говорит Наталья Сироткина, заместитель директора ПКИО "Бабушкинский".Детская анимация, зарядки по утрам и ледовые шоу по вечерам, сеансы скоростного катания — чего только не обещают московские катки в новом сезоне. По сравнению с прошлым годом цены практически не изменились. В среднем сеанс катания стоит 300 рублей. Кое-где в эту сумму входит и прокат коньков.