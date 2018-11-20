Злоумышленники похитили силовой кабель со строительной площадки, где работали...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела полиции Жулебинский задержали двоих приезжих в возрасте 24-х и 25-ти лет по подозрению в краже силового кабеля со строительной площадки.В полицию поступило заявление от сотрудника одной из столичных компаний. Мужчина сообщил, что у организации пропал силовой кабель. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции ОП Жулебинский на Лермонтовском проспекте обратили внимание на двух мужчин, которые грузили силовой кабель в арендованный ими автомобиль. Подозреваемых задержали.Установлено, что задержанные работали на строительном объекте и похитили кабель.Следствием ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18