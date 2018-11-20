Женщины не смогли договориться, кто идет справлять нужду первой

Женщины не смогли договориться, кто идет справлять нужду первойВладимирские транспортные полицейские столкнулись с необычной для них задачей. Им пришлось мирить двух женщин, не поделивших туалет в поезде.20-летняя и 34-летняя пассажирки поезда «Москва-Новый Уренгой», подъезжая к Владимиру, не смогли сойтись во мнении, кто из них первая пойдет справить нужду. Начался серьезный конфликт, и начальник поезда был вынужден вызвать полицейских.Правоохранители прибыли на место, что заставило дам немного успокоиться и не доводить дело до драки. Ссориться женщины перестали и спокойно поехали дальше.