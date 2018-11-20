Метеорологи описали новую климатическую тенденцию, которая сохраняется уже почти 20 лет. Суть её заключается в том, что половина всей ежегодной нормы осадков выпадает в среднем всего за 12 дней, и такой закон работает в любой точке земного шара. В будущем картина распределения осадков станет, вероятно, ещё более однобокой.

Специалисты из Американского национального центра атмосферных исследований в ходе новой работы выяснили, что половина всей ежегодной нормы осадков выпадает в среднем всего за 12 дней. И такой "закон" работает в любой точке земного шара.В последнее время исследователи проводят всё больше работ, которые позволяют смоделировать возможные сценарии климата будущего, связанные с глобальным потеплением. Согласно прогнозам, в будущем частота экстремальных погодных явлений будет расти, а вот среднее количество осадков во всём мире – уменьшаться. В данном случае специалисты хотели рассмотреть, как эти две тенденции скажутся на выпадении осадков.Прогнозы оказались не самыми благоприятными. Ведущий автор новой работы Анджелина Пендерграсс (Angeline Pendergrass) уточнила, что максимальное количество осадков продолжит выпадать в самые влажные периоды. Иными словами, дождливые дни станут ещё дождливее. Соответственно, засушливые периоды станут ещё засушливее, что для некоторых регионов планеты также является большой проблемой.Климатологи уточняют, что в ходе работы рассмотрели данные о выпадении осадков, собранные за каждый день в период с 1999 по 2014 год. Сведения были получены со 185 наземных метеорологических станций по всему миру.Отмечается, что выбранный 16-летний период охватывает самые заметные колебания среднегодового количества осадков, в том числе вызванные эффектом Эль-Ниньо и другими краткосрочными климатическими событиями.Анализ данных показал, что в самый влажный день в году в любой точке мира выпадает месячная норма осадков. Разумеется, в разные годы и в разных регионах это событие не приходится на одну конкретную дату, однако тенденция прослеживается очень чётко. Между тем половина годовой нормы осадков, как уже отмечалось, выпадает в течение 12-дневного периода."Я бы предположила, что цифры будут больше, — возможно, месяц. Но, когда мы посмотрели данные со всех доступных станций наблюдения, получилось всего 12 дней", — рассказывает Пендерграсс.Кроме того, специалисты использовали 36 различных климатических моделей для оценки того, как "закон выпадения осадков" может измениться в будущем.В частности, согласно одному из сценариев, концентрация углекислого газа в атмосфере может возрасти к 2100 году до 936 частей на миллион (напомним, сегодня этот показатель составляет около 410 частей на миллион). В таких условиях распределение осадков станет ещё более "однобоким", и к концу века половина всей годовой нормы будет выпадать уже не за 12, а за 11 дней, сообщается в краткой заметке журнала Science, посвящённой публикации результатов исследования.Эти выводы означают, что наводнения и, соответственно, ущерб, с ними связанный, будут лишь возрастать с течением времени. Поэтому новые данные могут пригодиться градостроителям и сотрудникам спасательных служб.Кроме того, результаты работы порождают опасения за сельскохозяйственные урожаи, ведь большинство злаковых культур и других растений привыкло к более равномерному распределению осадков.Кроме того, климатологам, вероятно, предстоит пересмотреть профессиональную терминологию. В частности, авторы работы отмечают, что в данном случае выпадение большого количества осадков за столь короткий период уже вряд ли можно расценивать как "экстремальное" климатическое событие. Напротив, это превратилось в тенденцию, а само определение "экстремальное" количество осадков в свете новых данных уже можно приравнивать к термину "среднее количество осадков".И, судя по всему, это не единственное разграничение, которое будет "смыто" стихией глобального потепления.Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале Geophysical Research Letters.Напомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о других изменениях, вызванных ростом температур во всём мире. Так, потеплевшую Арктику постепенно захватывают растения, рыбы переселяются в прохладную "сумеречную зону", а в тропиках вымирают птицы.Между тем ближайшие несколько лет будут, согласно прогнозам климатологов, аномально жаркими даже на фоне глобального потепления, а из-за длительных засух мир, как выяснилось, может остаться без пива.