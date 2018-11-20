Транзит газа через украинскую территорию в связи с запуском первой нитки
газопровода Турецкий поток сократится на 12-13 миллиардов кубометров в
год, уверены в Незалежной. Кремль постепенно переводит энергетические
маршруты в обход Украины, формируя для себя безопасный транзит, который
не зависит от прихотей наших юго-западных соседей.
Транзит газа через украинскую территорию в связи с запуском первой нитки
газопровода "Турецкий поток" сократится на 12-13 миллиардов кубометров в
год, уверены в Незалежной. Кремль постепенно переводит энергетические
маршруты в обход Украины, формируя для себя безопасный транзит, который
не зависит от прихотей наших юго-западных соседей.
Окончание строительства первой ниткой
газопровода "Турецкий поток", который позволит доставлять газ в Турцию и
европейским потребителям минуя Украину, вызвало настоящую панику в Незалежной. Газотранспортная система страны потеряет 12-13 миллиардов кубометров в год, полагает эксперт Леонид Униговский.
В
эфире "24 канала" он призвал украинские власти не допустить
строительство второй ветки "потока", а также привлечь иностранных
инвесторов для управления газотранспортной системой страны.
Но
Украине вряд ли удастся предпринять какие-либо меры противодействия без
помощи Запада. По словам президента Российского газового союза Сергея
Чижова, Киев не сможет противостоять Москве в энергетических вопросах
без поддержки США, прежде всего, относительно новых антироссийских
санкций, приводит слова аналитика .
Таким
образом, Киев терпит сокрушительное поражение в противостоянии с
Москвой. Наглые выходки наших юго-западных соседей, воровавших газ и
использовавших свое положение страны-транзитера как инструмент политического шантажа уходят в прошлое.
По
мнению пользователей Сети, украинский лидер Петр Порошенко вынужден
встать на колени перед Кремлем. "Закончено строительство первой нитки
"Турецкого потока", скоро будет вторая. Ну и "Северному потоку-2" тоже
быть. Можно поздравить Кремль – Порошенко удалось поставить на колени, и
теперь Киев будет более сговорчив", – написал на своей странице в Twitter комментатор Константин Симонов.
Напомним, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип
Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морской
части газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции лидеры
наблюдали за сваркой последней трубы, об окончании работ доложил глава
"Газпрома" Алексей Миллер.
Реализация
проекта началась в мае 2017 года. Протяженность трубопровода – 930
километров, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. После
этого он протянется по суше до границы республики с Евросоюзом.