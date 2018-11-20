Транзит газа через украинскую территорию в связи с запуском первой нитки газопровода Турецкий поток сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, уверены в Незалежной. Кремль постепенно переводит энергетические маршруты в обход Украины, формируя для себя безопасный транзит, который не зависит от прихотей наших юго-западных соседей.

Транзит газа через украинскую территорию в связи с запуском первой ниткигазопровода "Турецкий поток" сократится на 12-13 миллиардов кубометров вгод, уверены в Незалежной. Кремль постепенно переводит энергетическиемаршруты в обход Украины, формируя для себя безопасный транзит, которыйне зависит от прихотей наших юго-западных соседей.Окончание строительства первой ниткойгазопровода "Турецкий поток", который позволит доставлять газ в Турцию иевропейским потребителям минуя Украину, вызвало настоящую панику в Незалежной. Газотранспортная система страны потеряет 12-13 миллиардов кубометров в год, полагает эксперт Леонид Униговский.эфире "24 канала" он призвал украинские власти не допуститьстроительство второй ветки "потока", а также привлечь иностранныхинвесторов для управления газотранспортной системой страны.НоУкраине вряд ли удастся предпринять какие-либо меры противодействия безпомощи Запада. По словам президента Российского газового союза СергеяЧижова, Киев не сможет противостоять Москве в энергетических вопросахбез поддержки США, прежде всего, относительно новых антироссийскихсанкций, приводит слова аналитика .Такимобразом, Киев терпит сокрушительное поражение в противостоянии сМосквой. Наглые выходки наших юго-западных соседей, воровавших газ ииспользовавших свое положение страны-транзитера как инструмент политического шантажа уходят в прошлое.Помнению пользователей Сети, украинский лидер Петр Порошенко вынужденвстать на колени перед Кремлем. "Закончено строительство первой нитки"Турецкого потока", скоро будет вторая. Ну и "Северному потоку-2" тожебыть. Можно поздравить Кремль – Порошенко удалось поставить на колени, итеперь Киев будет более сговорчив", – написал на своей странице в Twitter комментатор Константин Симонов.Напомним, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп ТайипЭрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морскойчасти газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции лидерынаблюдали за сваркой последней трубы, об окончании работ доложил глава"Газпрома" Алексей Миллер.Реализацияпроекта началась в мае 2017 года. Протяженность трубопровода – 930километров, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Послеэтого он протянется по суше до границы республики с Евросоюзом.