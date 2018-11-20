Компания Panasonic совместно с Porsche разработала компактную стиральную машину Alpha премиум-класса. Новинка выполнена в серебристом корпусе и создана специально для китайского рынка, а стоимость ее составит $2900.

Компания Panasonic при участии дизайн-бюро Porsche разработала компактную стиральную машину Alpha премиум-класса. Новинка выполнена в серебристом корпусе и создана специально для китайского рынка, а цена ее составит примерно 2900 долларов.Свой дизайн Alpha получила от Studio F.A. Porsche по спецзаказу Panasonic. Это уже не первый опыт дизайн-студии Porsche в разработки премиум-продуктов: до этого компания сотрудничала с производителями часов, сумок и других товаров.Корпус стиральной машины выполнен из нержавеющей стали, оснащен цифровым дисплеем, стилизованный под приборную панель автомобиля и Wi-Fi-модулем, позволяющий владельцам удаленно со смартфона добавлять моющие средства и получать текстовые сообщения об окончании стирки.Как считаю в компании Panasonic, китайский рынок идеально подходит для тестирования концептуальных продуктов. По словам Тетцуро Хомма, главы подразделения потребительской электроники Panasonic, по активности пользования смартфонами китайцы способны превзойти даже Кремниевую долину.Стремительно растущий китайский средний класс зачастую отдает предпочтение высокотехнологичным премиальным продуктам. У состоятельных людей число приложений для взаимодействия с домашними гаджетами может доходить до восьми. В том числе и поэтому в последнее время Китай стал для Panasonic крупнейшим рынком сбыта бытовой техники за пределами Японии.