Знаменитости – тоже люди. Зачастую они испытывают те же же трудности, что и их поклонники: материальные неурядицы, сложности в семье и проблемы со здоровьем. Однако звезды, мастерски умеют превратить свои неприятности в информационный повод и, тем самым, напомнить о себе аудитории. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года.

Знаменитости – тоже люди. Зачастую они испытывают те же же трудности, что и их поклонники: материальные неурядицы, сложности в семье и проблемы со здоровьем. Однако звезды, мастерски умеют превратить свои неприятности в информационный повод и, тем самым, напомнить о себе аудитории. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года.Голливудская актриса Анджелина Джоли осталась без достойных средств к существованию. Артистка с нетерпением ждет гонорар за последний фильм, чтобы оплатить накопившиеся счета.Долгое время Джоли отказывалась от ролей, решив посвятить себя режиссуре. Однако личные проекты не приносят привычного дохода.Лолита Милявская не смогла завершить свое выступление в рамках гастрольного тура. Артистке понадобилась врачебная помощь.Звезда не хотела подвести поклонников и держалась до последнего. Но в итоге она призналась зрителям, что больше не может выступать. Эти и другие последние новости шоу-бизнеса читайте на сайте "Дни.ру".В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти певцу, была Дана Борисова.Траурные речи дочери и бывшей супруги Осина вывели из себя телеведущую. Борисова отметила, что у родственников артиста нет совести.Певица стала гостьей программы "Жить здорово!" на Первом канале. Анита Цой рассказала Елене Малышевой о том, что врачи удалили ей желчный пузырь.Телеведущая отметила, что артистка пострадала из-за пристрастия к строгим диетам. Малышева уверена, что Цой довела себя, урезав рацион. Эти и другие последние новости шоу-бизнеса читайте на сайте "Дни.ру".Певец Юрий Лоза порассуждал о шоу "Голос". По его мнению, победителей программы нигде не слышно, потому что этого не хотят наставники.Лоза полагает, что жюри отсеивает сильных исполнителей еще на слепых прослушиваниях, оставляя в проекте "сырой материал". По его мнению, наставники боятся вырастить конкурентов, которые потеснят их на Олимпе шоу-бизнеса.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года, читайте в и специальных .