Губернатор принял его отставку
Губернатор принял его отставку
Еще один вице-губернатор Владимирской области покинул свой пост по собственному желанию. В этот раз Владимиру Сипягину пришлось подписывать указ об отставке руководителя аппарата главы региона Александра Лобакова. Об этом стало известно 20 ноября.
Александр Лобаков был советником заместителя Председателя Совета Федерации РФ. Потом стал первым замом руководителя аппарата губернатора Иркутской области. В 2011 году назначен руководителем аппарата губернатора Иркутской области.
А во Владимирскую область Лобаков приехал в 2013 году – как раз тогда, когда регионом стала управлять Светлана Орлова
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