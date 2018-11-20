Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце еще несколько дней назад: в районе улицы Нижегородская остановился микроавтобус и загорелся. Водитель успел выбежать, после чего машина взорвалась три раза с интервалом около тридцати секунд.

Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце микроавтобусом еще несколько дней назад, 15 ноября, в районе улицы Нижегородская.По словам водителя, в салоне его автомобиля что-то вспыхнуло и обожгло ему руки. Он остановился и выбежал, а его машина загорелась.В микроавтобусе перевозились пустые кислородные баллоны. Узнав об этом, подбежавшие с огнетушителями очевидцы отошли в сторону. Им осталось лишь наблюдать, как сгорает машина, периодически взрываясь.Движение на ТТК было полностью перекрыто, пока микроавтобус не выгорел полностью. Образовалась пробка. Вскоре прибывшие спасатели затушили остатки пламени и ликвидировали последствия аварии.Водитель микроавтобуса самостоятельно добрался до больницы с небольшими ожогами на руках. Больше никто не пострадал.