Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В свой 72-й день рождения Предстоятель совершит Божественную литургию в храме резиденции в Переделкине.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин, который находится сейчас в Сочи, поздравил главу РПЦ по телефону.Сегодня Патриарху Кириллу исполняется 72 года. В свой день рождения Предстоятель совершит Божественную литургию в домовом храме резиденции в Переделкине. Никаких встреч и мероприятий в этот день у главы РПЦ не запланировано. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, с учетом плотного графика в последующие дни он будет работать с документами.Мирское имя Патриарха — Владимир Михайлович Гундяев. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Работал в Ленинградской комплексной геологической экспедиции техником-картографом.После окончания школы в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году. В 1969 году принял монашеский постриг с именем Кирилл. В 1991 году был возведен в сан митрополита.В декабре 2008 года, после кончины Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола, а 27 января 2009 года стал 16-м по счету Патриархом Русской Православной Церкви.