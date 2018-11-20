На Украине
подсчитывают убытки от газопровода Турецкий поток. Страна лишится
больших объемов транзитного газа.
На Украине
подсчитывают убытки от газопровода "Турецкий поток". Страна лишится
больших объемов транзитного газа.
После ввода
в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа
через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год,
такие цифры озвучил глава украинского Совета по вопросам газовой
промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
Он призвал
власти страны всеми способами противодействовать строительству второй нитки "Турецкого
потока". По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранных
партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой, в приоритете —
операторов из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда
кубометров газа ежегодно.
В свою очередь
директор Института общественных наук и международных отношений
Севастопольского государственного университета Иван Чихарев полагает, что
у Украины нет инструментов влияния на "Турецкий поток". "Обе
ветки проходят по Черному морю, не захватывая Крым, и реализация
проекта является двусторонним вопросом отношений России и Турции", -
сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Напомним, что накануне,
19 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли
участие в торжественной церемонии завершения строительства морского участка
стратегически важного газопровода. В Киеве за этим наблюдали с нескрываемым
возмущением, осознавая при этом, что транзитные функции Украины через год-два
будут навсегда утеряны.
"Турецкий
поток" предполагает сооружение двух ниток газопровода мощностью по 15
миллиардов кубометров в год каждая. По первой газ пойдет в Турцию, по
второй – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Интерес
к продолжению прокладки газопровода по суше проявляют Болгария,
Сербия, Италия, Венгрия и Австрия. Помимо этого, София намерена
разморозить закрытый по призыву Вашингтона проект газопровода "Южный поток".