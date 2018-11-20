На Украине подсчитывают убытки от газопровода Турецкий поток. Страна лишится больших объемов транзитного газа.

На Украинеподсчитывают убытки от газопровода "Турецкий поток". Страна лишитсябольших объемов транзитного газа.После вводав эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газачерез Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год,такие цифры озвучил глава украинского Совета по вопросам газовойпромышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.Он призвалвласти страны всеми способами противодействовать строительству второй нитки "Турецкогопотока". По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранныхпартнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой, в приоритете —операторов из Италии, которая получает через Украину 23 миллиардакубометров газа ежегодно.В свою очередьдиректор Института общественных наук и международных отношенийСевастопольского государственного университета Иван Чихарев полагает, чтоу Украины нет инструментов влияния на "Турецкий поток". "Обеветки проходят по Черному морю, не захватывая Крым, и реализацияпроекта является двусторонним вопросом отношений России и Турции", -сказал эксперт в интервью радио Sputnik.Напомним, что накануне,19 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган принялиучастие в торжественной церемонии завершения строительства морского участкастратегически важного газопровода. В Киеве за этим наблюдали с нескрываемымвозмущением, осознавая при этом, что транзитные функции Украины через год-двабудут навсегда утеряны."Турецкийпоток" предполагает сооружение двух ниток газопровода мощностью по 15миллиардов кубометров в год каждая. По первой газ пойдет в Турцию, повторой – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Интереск продолжению прокладки газопровода по суше проявляют Болгария,Сербия, Италия, Венгрия и Австрия. Помимо этого, София намеренаразморозить закрытый по призыву Вашингтона проект газопровода "Южный поток".