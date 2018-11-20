Российская армия и флот будут и дальше усиливаться, заявил Владимир Путин. Они
должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться
за счет гибких и эффективных решений.
Российская армия и флот будут и дальше усиливаться, заявил Владимир Путин. Они
должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться
за счет гибких и эффективных решений.
Россия не может оставить без внимания выход США из договора
по ракетам средней и малой дальности. Президент России Владимир Путин заявил об
этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.
"Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного
договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей
стороны", – приводит слова главы государства
Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в мире за
последние годы не стала спокойнее. Ситуацию дестабилизируют конфликты на Ближнем
Востоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Кроме того, блок НАТО
продолжает наращивать свой военный потенциал – особенно активно действуя вблизи
российских границ.
"В этих условиях, не давая втянуть себя в
милитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, но
эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное
развитие Армии и Флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые
потенциальные угрозы", – сказал Путин.
Особенно Путин отметил необходимость оснащения армии и флота
современным вооружением и техникой. В числе приоритетных задач российский лидер
назвал совершенствование боевой подготовки войск – опираясь при этом на опыт
военных операций в Сирии. Кроме того, по словам Владимира Путина, следует продолжать проработку нешаблонных
и нестандартных задач, а также развивать практику внезапных проверок частей, пишет