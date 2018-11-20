Российская армия и флот будут и дальше усиливаться, заявил Владимир Путин. Они должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться за счет гибких и эффективных решений.

Российская армия и флот будут и дальше усиливаться, заявил Владимир Путин. Онидолжны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполнятьсяза счет гибких и эффективных решений.Россия не может оставить без внимания выход США из договорапо ракетам средней и малой дальности. Президент России Владимир Путин заявил обэтом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил."Решение Соединенных Штатов о выходе из указанногодоговора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашейстороны", – приводит слова главы государстваВладимир Путин подчеркнул, что обстановка в мире запоследние годы не стала спокойнее. Ситуацию дестабилизируют конфликты на БлижнемВостоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Кроме того, блок НАТОпродолжает наращивать свой военный потенциал – особенно активно действуя вблизироссийских границ."В этих условиях, не давая втянуть себя вмилитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, ноэффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированноеразвитие Армии и Флота, чтобы они были способны нейтрализовать любыепотенциальные угрозы", – сказал Путин.Особенно Путин отметил необходимость оснащения армии и флотасовременным вооружением и техникой. В числе приоритетных задач российский лидерназвал совершенствование боевой подготовки войск – опираясь при этом на опытвоенных операций в Сирии. Кроме того, по словам Владимира Путина, следует продолжать проработку нешаблонныхи нестандартных задач, а также развивать практику внезапных проверок частей, пишет